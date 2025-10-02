На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России испытали новое орудие против беспилотников

В России испытали кинетическое орудие «Изделие 545» против дронов
true
true
true
close
Shutterstock

Российские специалисты испытали кинетическое орудие для уничтожения беспилотников «Изделие 545» в рамках проекта «Новые русские технологии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

Отмечается, что «Изделие 545» способно попасть в дрон любого типа на расстоянии 100-150 метров. Оно позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия.

В компании рассказали, что поражающие элементы показали высокую эффективность при ликвидации БПЛА. В настоящее время орудие находится на стадии научной разработки.

«Изделие 545» недорогое в производстве и позволит российским беспилотникам защищаться от беспилотников. При его применении происходит поражение элементов связи беспилотника, и он падает, поделился собеседник агентства.

В сентябре директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский сообщил, что российские специалисты работают над созданием лазерной системы, которую можно будет установить на крыло беспилотника для уничтожения воздушных целей противника за три секунды.

Ранее российский антидроновый лазер прожег стальную плиту.

