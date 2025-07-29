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Российский антидроновый лазер прожег стальную плиту

Российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 мм
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Telegram-канал «BRICS News»

Российский антидроновый лазер «Посох» смог прожечь стальную плиту толщиной 10 миллиметров, находясь на расстоянии 100 метров. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика LazerBuzz.

Представители компании отметили, что демонстрация возможностей антидроновой установки была проведена в рамках стендовых испытаний новой оптической лазерной схемы.

4 июля представитель компании LazerBuzz сообщил, что лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников проекта «Посох» за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний. Лазерную установку для защиты критической инфраструктуры от беспилотников протестировали на одном из полигонов на северо-западе страны.

На следующий день зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что на вооружении армии уже стоит лазерная установка «Пересвет», а новый проект «Посох» — более мобильный, его можно установить на любой бронеавтомобиль.

Ранее в России завершили госиспытания «Тайфуна-ПВО».

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