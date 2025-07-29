Российский антидроновый лазер прожег стальную плиту

Российский антидроновый лазер «Посох» смог прожечь стальную плиту толщиной 10 миллиметров, находясь на расстоянии 100 метров. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика LazerBuzz.

Представители компании отметили, что демонстрация возможностей антидроновой установки была проведена в рамках стендовых испытаний новой оптической лазерной схемы.

4 июля представитель компании LazerBuzz сообщил, что лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников проекта «Посох» за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний. Лазерную установку для защиты критической инфраструктуры от беспилотников протестировали на одном из полигонов на северо-западе страны.

На следующий день зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что на вооружении армии уже стоит лазерная установка «Пересвет», а новый проект «Посох» — более мобильный, его можно установить на любой бронеавтомобиль.

Ранее в России завершили госиспытания «Тайфуна-ПВО».