В российском приграничье нашли документы бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), судя по всему, ликвидированного военными армии РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», опубликовав фотографию с находкой.

Речь идет об украинском военнослужащем по имени Владимир Рудый. На снимке показано удостоверение тракториста с его фотографией. На заднем фоне можно увидеть и другие документы мужчины, однако, что именно, понять по кадру невозможно. Из документов следует, что боец был родом из Львовской области, в апреле этого года ему исполнилось 39 лет.

Канал не уточняет, что произошло с телом украинского солдата. В публикации предполагается, что оно, вероятно, «полностью растворилось в русской земле».

До этого на границе Курской и Сумской областей нашли тело военного Вооруженных сил Украины, на шее которого висел жетон с личным номером, фамилией и группой крови.

24 июня Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что в приграничье задержали украинских диверсантов, которые переоделись в гражданскую одежду. Авторы канала рассказали, что диверсанты пытались объяснить свое нахождение в приграничной зоне нелепыми отговорками, включая рассказ о дезертирстве.

Ранее тело молдавского военного с личными вещами нашли в зоне СВО.