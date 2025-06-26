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На границе Курской области нашли уничтоженного военного ВСУ с именным жетоном

Опубликовано фото уничтоженного на границе Курской области бойца ВСУ с жетоном
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Alina Smutko/Reuters

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север», опубликовал фотографию ликвидированного на границе Курской и Сумской областей военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), на шее которого висит жетон с личным номером, фамилией и группой крови.

«На фотографии большая редкость», — сказано в публикации канала.

26 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ периодически пытаются совершать бессмысленные заходы на территорию Курской области, но они все будут пресекаться максимально жестко.

24 июня Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что на границе Курской и Сумской областей задержали украинских диверсантов, которые переоделись в гражданскую одежду. По данным авторов канала, диверсанты пытались объяснить свое нахождение в приграничной зоне нелепыми отговорками, включая рассказ о дезертирстве.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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