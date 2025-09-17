Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, предположительно, обнаружили на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) тело молдавского военного. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», опубликовав кадры с останками солдата.

По данным канала, тело, слегка присыпанное ветками и травой, практически превратилось в скелет. Вероятно, военнослужащего бросили побратимы. При нем были обнаружены молдавский паспорт, водительское удостоверение и телефон. Российские военные изучили содержимое гаджета и обнаружили в нем селфи с бойцами ВСУ, фото с оружием, кадры на фоне желто-синих флагов, а также снимки из молдавской воинской части. При этом авторы канала отметили, что по экипировке и шеврону спецназа Молдавии стало понятно, что военный точно не наемник

«Наличие именно кадровых военнослужащих — это новый уровень вмешательства. И тогда насколько глубоко на самом деле Молдавия втянута в эту конфликт?» — говорится в публикации.

До этого испанская газета Pais сообщила, что на Донбассе ликвидировали испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ. По данным издания, 42-летний Мигель Кармона прибыл на Украину в марте, в 10 июня его устранили на поле боя. Родственники требуют вернуть его на родину, но репатриация осложняется тем, что украинские военные бросили иностранца в окопе при отступлении.

Журналисты обратили внимание на то, что сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы.

Ранее ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.