На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о проникших в российское приграничье диверсантах ВСУ

На границе Курской и Сумской областей задержали диверсантов в гражданской одежде
close
Павел Лисицын/РИА Новости

На границе Курской и Сумской областей задержали украинских диверсантов, которые переоделись в гражданскую одежду. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным авторов канала, диверсанты пытались объяснить свое нахождение в приграничной зоне нелепыми отговорками, включая рассказ о дезертирстве.

«Звучали безумные истории от сказок про «приехал на свадьбу, но застрял в зоне боевых действий» до «решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 километров, но ошибся стороной света и почти оказался в России»», — говорится в публикации.

В «Северном ветре» предупредили российских военных, что в приграничье могут находиться и другие диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые маскируются под гражданских мужчин.

До этого в сети появилось видео с попыткой бойцов ВСУ прорваться на территорию Курской области в окрестностях Теткино на квадроцикле. Уточняется, что ситуация находилась полностью под контролем российских военных, которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами БПЛА ликвидировали оккупантов.

На видеозаписи показано движение квадроцикла по дороге и наносившиеся по нему удары. Также запечатлена атака по украинским военным, покинувшим транспортное средство.

Ранее СК вычислил командиров ВСУ, причастных к захвату заложников в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами