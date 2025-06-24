Стало известно о проникших в российское приграничье диверсантах ВСУ

На границе Курской и Сумской областей задержали диверсантов в гражданской одежде

На границе Курской и Сумской областей задержали украинских диверсантов, которые переоделись в гражданскую одежду. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным авторов канала, диверсанты пытались объяснить свое нахождение в приграничной зоне нелепыми отговорками, включая рассказ о дезертирстве.

«Звучали безумные истории от сказок про «приехал на свадьбу, но застрял в зоне боевых действий» до «решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 километров, но ошибся стороной света и почти оказался в России»», — говорится в публикации.

В «Северном ветре» предупредили российских военных, что в приграничье могут находиться и другие диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые маскируются под гражданских мужчин.

До этого в сети появилось видео с попыткой бойцов ВСУ прорваться на территорию Курской области в окрестностях Теткино на квадроцикле. Уточняется, что ситуация находилась полностью под контролем российских военных, которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами БПЛА ликвидировали оккупантов.

На видеозаписи показано движение квадроцикла по дороге и наносившиеся по нему удары. Также запечатлена атака по украинским военным, покинувшим транспортное средство.

Ранее СК вычислил командиров ВСУ, причастных к захвату заложников в Курской области.