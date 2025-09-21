На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Операторы БПЛА научили дроны «Молния-2» обходить средства РЭБ ВСУ в зоне СВО

РИА Новости: операторы БПЛА создали прошивку для дронов, обманывающую РЭБ ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские операторы БПЛА разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости один из операторов с позывным «Дамбер».

«Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА «Молния-2». — «Газета.Ru») в случае, если он заходит в [зону] РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из нее», — рассказал военный.

Он добавил, что после выхода беспилотника из зоны действия средств радиоэлектронной борьбы, военные могут скорректировать его траекторию полета и точно попасть в цель. Как утверждает «Дамбер», такая прошивка позволила значительно увеличить эффективность боевых миссий «Молнии-2».

До этого издание «Военное обозрение» сообщило о том, что Вооруженные силы (ВС) России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне специальной военной операции. Отмечается, что «Герани-3» были применены во время ударов по военным объектам в Харькове и Одессе. Однако официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало.

Ранее в США назвали Россию «империей беспилотников».

