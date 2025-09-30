На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области произошла серия взрывов
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

На юге Украины, в Одесской области, произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания «Общественное. Новости», взрыв прогремел в городе Измаил. «Зеркало недели» также сообщает о взрывах в городе Вилково.

28 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по украинским военным объектам. По информации RT, в воздушном пространстве Украины было зафиксировано свыше сотни беспилотных летательных аппаратов. Жители Киева сообщали о работе систем ПВО в центре города.

За день до этого военные корреспонденты предупредили о подготовке российской армии к массированному удару по украинской территории. Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, в операции могли быть задействованы самолеты Ту-95МС, 5 единиц Ту-22М3, Ту-160, а также четыре МиГ-31К и четыре ракетоносца с крылатыми ракетами «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее появилось видео удара по зданию правительства Украины.

