В Одесской области произошли взрывы

На юге Украины, в Одесской области, произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания «Общественное. Новости», взрыв прогремел в городе Измаил. «Зеркало недели» также сообщает о взрывах в городе Вилково.

28 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по украинским военным объектам. По информации RT, в воздушном пространстве Украины было зафиксировано свыше сотни беспилотных летательных аппаратов. Жители Киева сообщали о работе систем ПВО в центре города.

За день до этого военные корреспонденты предупредили о подготовке российской армии к массированному удару по украинской территории. Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, в операции могли быть задействованы самолеты Ту-95МС, 5 единиц Ту-22М3, Ту-160, а также четыре МиГ-31К и четыре ракетоносца с крылатыми ракетами «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее появилось видео удара по зданию правительства Украины.