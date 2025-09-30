Силовики заявили о ликвидации вернувшегося из плена бойца ВСУ в Сумской области

ТАСС: вернувшийся из плена на фронт солдат ВСУ ликвидирован в Сумской области

В Сумской области ликвидировали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который повторно ушел на фронт после возвращения из российского плена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам силовиков, ликвидированным украинским военным оказался Александр Рубан 2000-го года рождения. Он родился в поселке Боровая в Харьковской области.

«До СВО успел поучаствовать в АТО (антитеррористическая операция в Донбассе — «Газета.Ru»), а в 2022 году был взят в плен. После обмена в 2024 году Рубан снова записался в ВСУ и нашел свою смерть в Сумской области», — сказал собеседник агентства.

16 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. По его словам, «Омега» рассредоточена по нескольким направлениям фронта.

Ранее на портрете ликвидированного наемника ВСУ в Тбилиси появилась надпись «Лох».