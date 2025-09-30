На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о ликвидации вернувшегося из плена бойца ВСУ в Сумской области

ТАСС: вернувшийся из плена на фронт солдат ВСУ ликвидирован в Сумской области
true
true
true
close
Kai Pfaffenbach/Reuters

В Сумской области ликвидировали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который повторно ушел на фронт после возвращения из российского плена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам силовиков, ликвидированным украинским военным оказался Александр Рубан 2000-го года рождения. Он родился в поселке Боровая в Харьковской области.

«До СВО успел поучаствовать в АТО (антитеррористическая операция в Донбассе — «Газета.Ru»), а в 2022 году был взят в плен. После обмена в 2024 году Рубан снова записался в ВСУ и нашел свою смерть в Сумской области», — сказал собеседник агентства.

16 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. По его словам, «Омега» рассредоточена по нескольким направлениям фронта.

Ранее на портрете ликвидированного наемника ВСУ в Тбилиси появилась надпись «Лох».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами