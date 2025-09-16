Военкор заявил о ликвидации подполковника и двух младших офицеров ВСУ в зоне СВО

Поддубный: в зоне СВО ликвидировали подполковника и двух младших офицеров ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Личный состав спецподразделения состоит из десантников, боевых пловцов и специалистов по горной подготовке. «Омега» рассредоточена по нескольким направлениям фронта. Летом боевики были замечены в Харьковской области и на Красноармейском направлении», — уточнил военкор.

29 августа в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста.

Он принимал участие в зарубежных операциях НАТО в Афганистане. В 2017 году Руст вступил в ряды сил специальных операций Эстонии, а в 2020 году участвовал в военных действиях в Мали.

До этого стало известно, что в Днепропетровской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Демченко, занимавшего должность офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи.

Ранее военкор рассказал о ночных ударах ВС РФ по Киевской области.