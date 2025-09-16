На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор заявил о ликвидации подполковника и двух младших офицеров ВСУ в зоне СВО

Поддубный: в зоне СВО ликвидировали подполковника и двух младших офицеров ВСУ
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Личный состав спецподразделения состоит из десантников, боевых пловцов и специалистов по горной подготовке. «Омега» рассредоточена по нескольким направлениям фронта. Летом боевики были замечены в Харьковской области и на Красноармейском направлении», — уточнил военкор.

29 августа в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста.

Он принимал участие в зарубежных операциях НАТО в Афганистане. В 2017 году Руст вступил в ряды сил специальных операций Эстонии, а в 2020 году участвовал в военных действиях в Мали.

До этого стало известно, что в Днепропетровской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Демченко, занимавшего должность офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи.

Ранее военкор рассказал о ночных ударах ВС РФ по Киевской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами