Стало известно о захвате украинского безэкипажного катера

В зоне проведения спецоперации захвачен груженный БПЛА беспилотный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Авторы отмечают, что на кадрах показан дрон-«матка» морского базирования. Так неофициально называют беспилотные летательные аппараты, которые несут на себе FPV-дроны. С помощью «маток» БПЛА, который не отличаются большой дальностью действия, забрасывают в глубокий тыл.

На видео также можно увидеть установленную на катере вышку с, предположительно, системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

26 сентября Telegram-канала «Изнанка» сообщил, что бои российских военнослужащих с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море попал на видео. Снаряженные взрывчаткой украинские безэкипажные катера попали под огонь крупнокалиберноного стрелкового оружия и подверглись ударам барражирующих боеприпасов. В итоге катера были уничтожены.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер вблизи побережья Крыма.