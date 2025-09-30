На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды разместят в Польше иностранные ЗРК для борьбы с дронами

Нидерланды разместят в Польше ЗРК Patriot и Nasams для борьбы с дронами
true
true
true
close
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Нидерланды с декабря разместят в Польше американские и норвежские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, Nasams. Кроме того, будут установлены системы борьбы с дронами, говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны королевства.

Уточняется, что ЗРК разместят для укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины. Кроме того, в Польше с 1 сентября по 1 декабря будет базироваться отряд истребителей F-35, уточнили в минобороны Нидерландов.

Накануне министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал страны Европы активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами на фоне недавних инцидентов с дронами.

27 сентября стало известно, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией. В документе поясняется, что под усилением подразумевается использование новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами