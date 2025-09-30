Нидерланды разместят в Польше иностранные ЗРК для борьбы с дронами

Нидерланды разместят в Польше ЗРК Patriot и Nasams для борьбы с дронами

Нидерланды с декабря разместят в Польше американские и норвежские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, Nasams. Кроме того, будут установлены системы борьбы с дронами, говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны королевства.

Уточняется, что ЗРК разместят для укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины. Кроме того, в Польше с 1 сентября по 1 декабря будет базироваться отряд истребителей F-35, уточнили в минобороны Нидерландов.

Накануне министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал страны Европы активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами на фоне недавних инцидентов с дронами.

27 сентября стало известно, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией. В документе поясняется, что под усилением подразумевается использование новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».