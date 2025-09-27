НАТО планирует усилить свое военное присутствие в Балтике

НАТО усилит свое присутствие в Балтике после обнаружения БПЛА в небе над Данией

НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Североатлантического альянса.

«В регионе Балтийского моря [НАТО будет] проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — говорится в заявлении.

В документе поясняется, что под усилением подразумевается использование новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной.

При этом агентство не уточняет, какие страны альянса предоставили эти средства.

Незадолго до этого сообщалось, что в Норвегии у военной авиабазы Эрланд заметили беспилотники. В норвежской полиции пояснили, что БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за их движением в течение 2,5 часов.

Кроме того, в Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой страны обнаружили неизвестные дроны. Они пролетели над восточным архипелагом Карлскруны. Полиция связала их появление с недавними событиями в Дании и Норвегии.

В ночь на 23 сентября из-за беспилотников в небе закрывали аэропорты Осло и Копенгагена. В Норвегии обнаружили несколько БПЛА и полностью закрыли воздушное движение из соображений безопасности. А в Дании над аэропортом заметили от двух до четырех «крупных» дронов, 11 рейсов перенаправили на другие аэродромы.

