Министр обороны Нидерландов выступил с призывом из-за инцидентов с БПЛА

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал страны Европы активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами на фоне недавних инцидентов с дронами. Об этом он заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, трансляция доступна на YouTube-канале мероприятия.

«Мы все должны инвестировать в более эффективные системы борьбы с ПБЛА, которые являются эффективными не только в определенных местах, но и на всем восточном фланге», — сказал он.

27 сентября стало известно, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией. В документе поясняется, что под усилением подразумевается использование новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной.

Незадолго до этого сообщалось, что в Норвегии у военной авиабазы Эрланд заметили беспилотники. В норвежской полиции пояснили, что БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за их движением в течение 2,5 часов.

Кроме того, в Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой страны обнаружили неизвестные дроны. Они пролетели над восточным архипелагом Карлскруны. Полиция связала их появление с недавними событиями в Дании и Норвегии.

В ночь на 23 сентября из-за беспилотников в небе закрывали аэропорты Осло и Копенгагена. В Норвегии обнаружили несколько БПЛА и полностью закрыли воздушное движение из соображений безопасности. А в Дании над аэропортом заметили от двух до четырех «крупных» дронов, 11 рейсов перенаправили на другие аэродромы.

