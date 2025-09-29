На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российских войск Кировска в ДНР

МО: ВС РФ взяли под контроль Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кировск на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, Кировск был взят в результате наступательных действий группировкой войск «Запад».

28 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов и расширили зону контроля в районе Волчанска Харьковской области.

Марочко добавил, что на Волчанском участке российские силы «ведут планомерную боевую работу».

До этого он сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись на 3 км вглубь обороны украинских войск на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное.

По его словам, сейчас российские войска закрепляются на северных окраинах Отрадного. Марочко отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности. Это усложняет бойцам ВС России задачу, пояснил эксперт.

Ранее в ДНР российские войска ликвидировали 10 бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и бригады «Лють».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами