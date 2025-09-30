На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Волгоградом прогремели взрывы

SHOT: в небе над Волгоградом прозвучало несколько взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

В небе над Волгоградом произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, громкие взрывы были слышны около 2:00 и в 2:40 мск. На севере и юге города прозвучали пять-семь взрывов. В небе были видны вспышки.

Предположительно, Волгоград атаковали украинские беспилотники.

27 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что два нестационарных торговых объекта в регионе получили повреждения в результате падения фрагментов сбитых украинских дронов.

Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, средства ПВО в ночь на 27 сентября перехватили и уничтожили 55 украинских дронов над регионами страны. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Ростовской области. В Брянской области нейтрализовали восемь БПЛА, в Воронежской и Астраханской областях — по шесть, в Волгоградской области — пять, в Курской области — два, в Белгородской области — один.

Ранее в Волгоградской области отразили атаку беспилотников.

