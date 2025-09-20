На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Бочаров: силы ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале.

По его словам, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах города, а также в Ольховском районе области.

Губернатор отметил, что в результате налета в Краснооктябрьском районе на улице Хрустальной было повреждено остекление котельной. На пустыре в Красноармейском районе по улице Ленинаканской потушили возгорание сухой травы.

Глава региона подчеркнул, что в результате налета беспилотников никто не пострадал.

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты.

Предыдущий налет беспилотников на регион произошел 14 августа. По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

Ранее на Украине F-16 выпустил по российскому БПЛА ракету за сотни тысяч долларов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
