В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале.

По его словам, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах города, а также в Ольховском районе области.

Губернатор отметил, что в результате налета в Краснооктябрьском районе на улице Хрустальной было повреждено остекление котельной. На пустыре в Красноармейском районе по улице Ленинаканской потушили возгорание сухой травы.

Глава региона подчеркнул, что в результате налета беспилотников никто не пострадал.

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты.

Предыдущий налет беспилотников на регион произошел 14 августа. По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

Ранее на Украине F-16 выпустил по российскому БПЛА ракету за сотни тысяч долларов.