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Трем саперам ВСУ вынесли приговор за минирование сел в Курской области

СК: три солдата ВСУ получили по 16 лет за минирование в Курской области
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Суд вынес приговор трем саперам 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Михаилу Костюку, Александру Иваненко и Василию Павлюковичу по делу о теракте в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Павлюковичу, Костюку и Иваненко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 2024-го мужчины незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе и разместили вблизи села Кремяное Кореневского района 34 противотанковые мины. Кроме того, они использовали оружие против ВС РФ и мирных граждан России. В том же месяце военные попали в российский плен.

До этого сообщалось о приговоре помощнику гранатометчика Вооруженных сил Украины Юрию Гоцуленко, которого обвиняли в совершении теракта. Он также получил 16 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что наемника украинской армии из Мальты приговорили к 23 годам заключения.

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