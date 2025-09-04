На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговор двум командирам ВСУ за удары в Курской области

Суд заочно осудил полковников ВСУ Булацика и Карпушу за удар по Курской области
Anelo/Shutterstock

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика и Ростислава Карпушу к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили на сайте Главной военной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2024 года бойцы ВСУ, действуя по приказам обвиняемых, нанесли комбинированный ракетный удар по позициям российских войск и военной техники в Курской области. В операции задействовали 11 оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатых снаряда Storm Shadow.

«Булацик и Карпуша объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Булацик в тюрьме проведет первые 10 лет срока, а Карпуша — первые девять лет. После этого их переведут в колонию особого режима.

2 сентября российский суд заочно приговорил к 18 годам колонии командира украинской бригады, который отдал приказ об атаке на аэропорт Белгорода в 2022 году. Командира 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковника Владимира Кравченко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о теракте, повлекшим причинение значительного имущественного ущерба.

Ранее жительницу Рязани осудили на пять лет за сотрудничество с разведкой Украины.

