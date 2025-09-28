Зеленский пообещал ответить на ночной массированный удар России по Украине

Зеленский: ВСУ продолжат отвечать на удары РФ, чтобы принудить ее к дипломатии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы <...> принудить [Россию] к дипломатии», — написал Зеленский.

Он добавил, что время для решительных действий давно настало и призвал США, Европу и страны «Большой семерки» и «Большой двадцатки» отреагировать на удары РФ по Украине.

Зеленский сообщил, что массированная атака Вооруженных сил (ВС) России, которая произошла в ночь на 28 сентября, продолжалась более 12 часов. По его словам, российская армия задействовала около 500 беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

В ночь на 28 сентября российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной было замечено более 100 беспилотников. Местные жители рассказали, что слышали в центре Киева работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, взрывы прозвучали еще в нескольких областях Украины, в том числе в Сумской, Черниговской и Одесской. Во время ночной атаки бойцы российской армии также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

Утром 28 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.