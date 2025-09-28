На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский пообещал ответить на ночной массированный удар России по Украине

Зеленский: ВСУ продолжат отвечать на удары РФ, чтобы принудить ее к дипломатии
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы <...> принудить [Россию] к дипломатии», — написал Зеленский.

Он добавил, что время для решительных действий давно настало и призвал США, Европу и страны «Большой семерки» и «Большой двадцатки» отреагировать на удары РФ по Украине.

Зеленский сообщил, что массированная атака Вооруженных сил (ВС) России, которая произошла в ночь на 28 сентября, продолжалась более 12 часов. По его словам, российская армия задействовала около 500 беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

В ночь на 28 сентября российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной было замечено более 100 беспилотников. Местные жители рассказали, что слышали в центре Киева работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, взрывы прозвучали еще в нескольких областях Украины, в том числе в Сумской, Черниговской и Одесской. Во время ночной атаки бойцы российской армии также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

Утром 28 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами