В Минообороны РФ рассказали о целях массированного ночного удара по Украине

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными дронами. По данным Минобороны, целью российских военных стали объекты, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в публикации МО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на ночной массированный удар России по Украине. Он заявил, что ВСУ продолжат бить по территории РФ, чтобы принудить ее к дипломатии.

По словам Зеленского, ночная массированная атака ВС России продолжалась более 12 часов. Он сообщил, что российская армия задействовала около 500 беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

Ранее российские беспилотники окружили Киев.