Российские беспилотники окружили Киев

Российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

К своему посту издание прикрепило карту, на которой можно увидеть десятки дронов Вооруженных сил (ВС) России в небе над Киевом и областью.

«Беспилотники фактически окружили столицу», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 сентября российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной минувшей ночью было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, взрывы прозвучали еще в нескольких областях Украины, в том числе в Сумской, Черниговской и Одесской. Во время ночной атаки бойцы российской армии также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

До этого в сети опубликовали видео с моментом удара по зданию украинского правительства. На записи видно, как в здание прилетает что-то, что вызывает небольшой взрыв, а следом в центре проносится крылатая ракета, по которой и был залп ЗРК Patriot с набережной Днепра, недалеко от украинского кабмина.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.