На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Ростовской областью сбили украинские беспилотники

Слюсарь: в трех районах Ростовской области сбиты украинские беспилотники
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Беспилотники были уничтожены и перехвачены в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано», — написал он.

Глава региона добавил, что из местных жителей никто не пострадал.

Минувшей ночью также сообщалось, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами Воронежской области сбиты шесть беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Гусев, в результате атаки никто не пострадал.

Утром 27 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 БПЛА над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области. Еще восемь дронов уничтожили в Брянской области, по шесть — в Воронежской и Астраханской областях, пять — в Волгоградской области. В Курской области ликвидировали два БПЛА, в Белгородской области — один.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами