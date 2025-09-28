Над Ростовской областью сбили украинские беспилотники

Беспилотники были уничтожены и перехвачены в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано», — написал он.

Глава региона добавил, что из местных жителей никто не пострадал.

Минувшей ночью также сообщалось, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами Воронежской области сбиты шесть беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Гусев, в результате атаки никто не пострадал.

Утром 27 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 БПЛА над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области. Еще восемь дронов уничтожили в Брянской области, по шесть — в Воронежской и Астраханской областях, пять — в Волгоградской области. В Курской области ликвидировали два БПЛА, в Белгородской области — один.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.