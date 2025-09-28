Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гексакоптеров «Баба-яга» уничтожили пустые дома мирных жителей села Теткино в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского военного группировки войск «Север» с позывным «Микки».

«Я не понимаю систему украинских военных. Почему-то они бьют «Бабой-ягой» не по военным, а просто жгут все дома подряд. Сначала одну улицу сожгли [потом другую]. Она подлетает и работает системно по домам, хотя военных там нет, а наши позиции далеко от них», — сказал военный.

«Микки» добавил, что во время его нахождения вместе со сослуживцами в Теткино украинские войска регулярно пытались захватить населенный пункт. Однако, по его словам, бойцов ВСУ встречали огнем артиллерии и беспилотниками, из-за чего им приходилось откатываться обратно.

17 сентября в Минобороны России сообщили, что диверсанты ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. По данным ведомства, попытка прорыва оказалась безрезультативной. В министерстве отметили, что российская разведка фиксирует любые передвижения украинской стороны, а командный наблюдательный пункт батальона сразу же передает координаты целей расчетам.

