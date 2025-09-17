Стало известно о попытке диверсантов ВСУ прорваться в Курскую область

Минобороны: диверсанты ВСУ пытались прорваться через границу в Курской области

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России в Telegram-канале.

«Противник все еще пытается подобраться к российской территории, но безрезультатно», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что российская разведка фиксирует любые передвижения украинской стороны, а командный наблюдательный пункт батальона сразу же передает координаты целей расчетам.

По данным оборонного ведомства, бойцы ВСУ приближались к границе с Курской областью в районе населенного пункта Теткино, когда их передвижение пресекли солдаты российской группировки войск «Север». В ходе операции все диверсанты украинской стороны были уничтожены с помощью расчетов огневой поддержки.

В начале сентября член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться к российской границе для дестабилизации обстановки.

По словам депутата, украинские диверсанты пытаются прорваться в Курскую область, поскольку она больше всех пострадала, и теперь они считают, что своими действиями внесут еще больше дестабилизации.

Ранее бойцы «Ахмата» отбили натиск ВСУ на Сумском направлении.