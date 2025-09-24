Бывший главком ВСУ раскрыл последствия наступления Украины в Курской области

Залужный: цена действий ВСУ на Курском направлении была слишком высокой

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что цена действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении была слишком высокой. Его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».

По его словам, подобные наступательные действия подобного характера при ограниченных целях можно провести.

«Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне», — добавил Залужный.

Бывший главком подчеркнул, что точная цена наступления неизвестна, однако можно сказать, что она была слишком высокой. Он отметил, что оборонявшиеся войска смогли воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами и «не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех». Кроме того, по его словам, российская сторона позже сама реализовала тактическое продвижение.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Залужный может стать главным кандидатом на пост президента страны вместо Владимира Зеленского.

Ранее экс-главком ВСУ высоко оценил военную науку в России.