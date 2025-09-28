На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн

Глава МВД Германии Добриндт заявил о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.

По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

На этом фоне Добриндт объявил о создании центра защиты от БПЛА, который объединил бы опыт противодействия дронам федерального и земельных правительств. Центр должен быть «создан быстро», подчеркнул министр.

«Угрозу, безусловно, можно классифицировать как высокую», — заключил Добриндт.

Незадолго до этого сообщалось, что в Норвегии у военной авиабазы Эрланд были замечены беспилотники. В норвежской полиции пояснили, что БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за их движением в течение 2,5 часов.

Кроме того, в Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой страны обнаружили неизвестные дроны. Они пролетели над восточным архипелагом Карлскруны. Полиция связала их появление с событиями в Дании и Норвегии.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами