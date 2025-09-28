В Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.

По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

На этом фоне Добриндт объявил о создании центра защиты от БПЛА, который объединил бы опыт противодействия дронам федерального и земельных правительств. Центр должен быть «создан быстро», подчеркнул министр.

«Угрозу, безусловно, можно классифицировать как высокую», — заключил Добриндт.

Незадолго до этого сообщалось, что в Норвегии у военной авиабазы Эрланд были замечены беспилотники. В норвежской полиции пояснили, что БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за их движением в течение 2,5 часов.

Кроме того, в Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой страны обнаружили неизвестные дроны. Они пролетели над восточным архипелагом Карлскруны. Полиция связала их появление с событиями в Дании и Норвегии.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.