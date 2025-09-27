На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Награжден военнослужащий, водрузивший флаг над освобожденной Суджей

Водрузивший флаг над Суджей боец получил звезду Героя России
Telegram-канал «Алексей Цыденов»

Уроженец Республики Бурятия, замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной от украинских войск Суджей в Курской области, удостоен звезды Героя России. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что именно Соктоев вместе с еще одним бойцом Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский триколор и флаг Воздушно-десантных войск над Суджей.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области.

В марте 2025 года свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев попали в город Суджа в Курской области, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Они ползли под землей 14 километров шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали.

Ранее участник операции «Поток» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов.

Атаки на Курскую область
