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В ВС РФ рассказали об операции по проникновению в тыл ВСУ в Судже через газопровод

«Лента.ру»: бойцы ВС РФ проникли в Суджу через газопровод и освободили промзону
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев попали в город Суджа в Курской области, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

По ее информации, в операции по проникновению в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) поучаствовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригады «Восток», находящиеся в непосредственном подчинении командования ДШК. Также в ней приняли участие подразделения 30-го полка 11-й воздушно-десантной бригады и группа «Аида» из спецназа «Ахмат».

«С началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар», — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что эта операция началась 8 марта. В ДШК отметили, что бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи.

По данным пресс-службы, российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Вечером в воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил использование ВС России трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ. До этого об этом написали Telegram-каналы.

Ранее бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта из трубы газопровода.

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