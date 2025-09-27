СМИ сообщили об активной работе Ирана на секретном подземном объекте

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WP: Иран строит секретный военный объект в Исфахане после ударов Израиля
Shutterstock

Иран якобы ускорил строительство секретного подземного военного объекта к югу от ядерного центра в Натанзе после ударов США и Израиля по иранским атомным объектам в июне. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков.

По данным издания, строительство тоннелей началось в декабре 2020 года, после того как власти Ирана объявили о планах возвести объект для размещения завода по сборке центрифуг для обогащения урана. Согласно материалу Washington Post, глубина и масштаб тоннелей вызвали у экспертов опасения, что они могут использоваться для обогащения или хранения урана, однако истинное назначение объекта остается неизвестным.

Издание со ссылкой на экспертов сообщает о трех основных изменениях на объекте после ударов США 22 июня: усилении охраны, укреплении входа в туннель и увеличении объема извлеченного материала, что, по их оценке, может указывать на продолжение строительства под землей. Кроме того, газета отмечает, что недавние спутниковые снимки зафиксировали присутствие тяжелой и строительной техники.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По данным Вашингтона, ключевые объекты страны по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%.

Ранее Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля.

