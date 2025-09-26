На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцам, не регистрировавшимся в приложении для призывников, грозит штраф

На Украине начнут штрафовать призывников, не регистрировавшихся в «Резерв+»
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинским мужчинам, которые не зарегистрировались в приложении для военнообязанных «Резерв+», грозят штрафы из-за недавнего решения правительства. Об этом сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Пока Минобороны не сообщило цифру о том, сколько мужчин до сих пор не состоят на учете без законных оснований, но, очевидно, поскольку они теперь внесены в единую электронную базу, отныне каждый из них может ожидать соответствующий штраф», — говорится в материале.

При неуплате штрафа гражданам будет грозить арест счетов в банках.

25 сентября кабмин Украины автоматизировал постановку и снятие граждан с воинского учета. Нововведение коснется мужчин от 25 до 60 лет. В минобороны заявляли, что это нужно для уменьшения «количества ручных операций».

Отмечается, что теперь украинцам даже необязательно посещать территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. ред.).

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

Действие нововведения, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее сообщалось, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин.

