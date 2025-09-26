На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали Алешкинский округ Херсонщины почти 700 раз за неделю

Хоменко: ВСУ около 700 раз атаковали Алешкинский округ Херсонщины за неделю
Anatolii Stepanov/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приблизительно 700 раз атаковали артиллерией и беспилотниками населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом заявил глава округа Руслан Хоменко в Telegram-канале.

«Уже выявлено 686 ударов ствольной и минометной артиллерией, дронами по мирному населению муниципалитета. На линии огня были Алешки, Раденск, Великие Копани, Челбурда, Брилевка, Виноградово, Счастливое и Абрикосовка», — заявил он.

По словам Хоменко, подсчет количества атак проводился ровно неделю.

Он добавил, что в результате налетов оказались повреждены девять жилых домов, гражданские автомобили, продуктовый магазин, промзоны, склады и другие объекты. Глава округа подчеркнул, что украинская сторона продолжила также атаковать АЗС, которые не имеют никакого отношения к военным объектам.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, пострадали водитель и врач. Он уточнил, что пострадавших госпитализировали с диагнозами: контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Ранее российский штурмовик рассказал, как полчаса скрывался от ВСУ под водой.

