На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

19 детей из Белгорода сняли с поезда по пути в Крым из-за вирусной инфекции

Гладков: 19 белгородских детей сняли с поезда по пути в Крым из-за инфекции
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 19 детей, направлявшихся в школьный лагерь в Евпатории, были сняты с поезда из-за признаков недомогания, вызванного вирусной инфекцией. Слова чиновника передает РИА Новости.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору обратилась женщина с жалобой на инцидент, произошедший 21 сентября: 17 детей, ехавших в лагерь «Эволюция» в Евпатории, были сняты с поезда №436 в Симферополе из-за симптомов отравления. Она выразила тревогу по поводу качества питания, предоставляемого проводниками.

«Знаю об этой ситуации. Детей сняли с поезда не 17, а 19. И у нас есть официальное заключение медиков. Никакого отношения к некачественной еде это не имеет. Там есть вирусное заболевание», — сказал Гладков.

Губернатор также отметил, что для получения дополнительной информации можно обратиться в школу, министерство образования или к его заместителю Андрею Милехину, который обладает необходимыми документами по данному вопросу.

Ранее россиян предупредили о резком росте кишечных инфекций осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами