19 детей из Белгорода сняли с поезда по пути в Крым из-за вирусной инфекции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 19 детей, направлявшихся в школьный лагерь в Евпатории, были сняты с поезда из-за признаков недомогания, вызванного вирусной инфекцией. Слова чиновника передает РИА Новости.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору обратилась женщина с жалобой на инцидент, произошедший 21 сентября: 17 детей, ехавших в лагерь «Эволюция» в Евпатории, были сняты с поезда №436 в Симферополе из-за симптомов отравления. Она выразила тревогу по поводу качества питания, предоставляемого проводниками.

«Знаю об этой ситуации. Детей сняли с поезда не 17, а 19. И у нас есть официальное заключение медиков. Никакого отношения к некачественной еде это не имеет. Там есть вирусное заболевание», — сказал Гладков.

Губернатор также отметил, что для получения дополнительной информации можно обратиться в школу, министерство образования или к его заместителю Андрею Милехину, который обладает необходимыми документами по данному вопросу.

Ранее россиян предупредили о резком росте кишечных инфекций осенью.