Россиян предупредили о резком росте кишечных инфекций осенью

Осенью в России резко растет количество случаев заболеваемости кишечными инфекциями. Это связано с несколькими факторами, включая активное потребление сезонных овощей и фруктов – арбузов, дынь, зелени и прочих продуктов, требующих особой обработки, рассказала RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Отметим, что российские ученые разработали систему на основе ИИ, которая автоматически находит вещества для создания антибиотиков. Так, ИИ уже предложил 56 соединений для борьбы с устойчивыми к лекарствам штаммами кишечной палочки, уточняет газета «Известия». Эта бактерия часто вызывает тяжелые инфекции ЖКТ. Предполагается, что в будущем алгоритм можно применять для поиска препаратов против других бактерий, например, сальмонеллы, клебсиеллы, менингококка и прочих.

Что касается причин кишечных расстройств, то, помимо потребления плохо обработанных овощей и фруктов, выделяют нарушение технологий домашнего консервирования – это, в частности, может привести к ботулизму, отметила Спеценко. Кроме того, люди в холодное время года реже проветривают помещения, на фоне чего в комнатах начинают циркулировать патогены. Также она напомнила о важности правильного хранения продуктов питания – их нельзя оставлять на балконах, в неотапливаемых кладовых с нестабильной температурой воздуха. В этом случае испортиться они могут даже если срок хранения еще не истек, предупредила врач.

Специалист призвала россиян тщательно мыть не только овощи и фрукты, но и упаковки продуктов перед их размещением в холодильнике.

«Многие забывают, что на поверхности пачек молока, йогуртов или соков могут находиться патогенные микроорганизмы, которые затем попадают на руки и другие продукты, — пояснила Спеценко. — Также рекомендуется использовать отдельные разделочные доски для сырых и готовых продуктов и регулярно менять губки для мытья посуды, которые становятся рассадником бактерий».

При проявлении симптомов кишечного отравления, расстройства ЖКТ важно не пытаться вылечиться самостоятельно – лучше как можно раньше обратиться за медицинской помощью, подчеркнула врач. Особенно это актуально, если заболел ребенок или пожилой человек – в этих случаях высока угроза быстрого обезвоживания организма, заключила эксперт.

До этого старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что денежные купюры могут представлять реальную опасность, так как часто выступают как средство распространения возбудителей инфекций. По ее словам, патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, стафилококки и энтерококки, могут жить на бумажных деньгах до двух месяцев, а на монетах – до двух недель.

