В ФРГ заявили, что Россия преследует немецкие спутники в космосе

Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что два российских спутника «Луч-Олимп» «преследуют» используемые бундесвером спутники IntelSat. Заявление главы немецкого военного ведомства цитирует телеканал Sky News.

По словам Писториуса, Россия на этом не останавливается и якобы размещает свои разведывательные спутники в непосредственной близости от космических систем бундесвера и дружественных Германии стран. По его словам, действия РФ в космосе являются «фундаментальной угрозой» и не могут оставаться без внимания.

Если перенести ситуацию в космосе на карту, то РФ и КНР уже заняли важные стратегические территории и высоты в космосе, утверждает глава немецкого военного ведомства.

«Пока я тут с вами разговариваю, за этот короткий промежуток времени над нами пролетели в общей сложности 39 китайских и российских разведывательных спутников», — заявил Писториус.

19 сентября глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо предупредил об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России». По словам Шюссо, некие неясные «противники» и «особенно Россия», используют разнообразные методы нарушения работы спутников, включая лазеры и кибератаки.

В мае руководители министерства обороны США заявили, что Россия якобы разрабатывает спутник, который будет способен нести на себе ядерное оружие.

Ранее эксперт заявил, что России есть чем ответить, если США выведут оружие в космос.