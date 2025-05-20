Пентагон: РФ создает космический аппарат, способный нести ядерное оружие

Россия якобы разрабатывает спутник, который будет способен нести на себе ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление руководителей министерства обороны США.

«Россия продолжает уделять особое внимание модернизации и разработке стратегического и другого ядерного оружия. <...> Россия также разрабатывает новый спутник, предназначенный для перевозки ядерного оружия в качестве противоспутниковой возможности», — говорится в документе.

Заявление было подготовлено командующим космическими силами Штатов Ченсом Салтцменом, начальником штаба ВВС США Дэвидом Элвином и министром ВВС Троем Мейнком.

8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совместно осудили использование коммерческих спутников в военных конфликтах.

В заявлении также указано, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, что «превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства».

Ранее в кабмине России призвали начать массовое производство космических аппаратов.