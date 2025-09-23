Эксперт: России есть чем ответить, если США выведут оружие в космос

России есть, чем ответить, в случае, если США выведут оружие в космос. Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина тщательно отслеживать подготовку Соединенных Штатов к размещению средств перехвата в космическом пространстве, озвученное в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Россия тоже может вывести в космос различное вооружение перехвата противоракетных систем. И потом у нас есть комплекс С-500, который может сбивать любые космические объекты», — сказал Литовкин.

Издание напоминает, что назначение комплекса С-500 «Прометей» — перехват баллистических, гиперзвуковых и аэродинамических целей, включая самолеты, крылатые ракеты, а также объекты в ближнем космосе.

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин провел накануне. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США».

