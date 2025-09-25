В Южной Корее заявили, что КНДР находится на последнем этапе разработки МБР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утверждает, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США», — говорится в сообщении.

О том, какие конкретно ведутся разработки на данный момент, и насколько эффективная может быть ракета, на данный момент неизвестно.

До этого издание Le Figaro сообщило, что по данным Сеула, у Северной Кореи, предположительное, есть до двух тонн высокообогащенного урана. Отмечается, что данные запасы позволяют создать огромное количество ядерного оружия для нужд КНДР.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы».

