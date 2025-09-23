На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт прокомментировал заявление Ким Чен Ына о секретном оружии

Коротченко: секретным оружием КНДР могут быть средства доставки ядерных зарядов
Korean Central News Agency/AP

Секретным оружием КНДР, о котором заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, могут быть новые средства доставки ядерных боезарядов, включая и беспилотные. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт предположил, что это могут быть или новые средства доставки ядерных зарядов на территорию противника, или же речь может идти о стратегических автономных беспилотных системах воздушного, подводного и морского базирования.

Коротченко подчеркнул успехи Северной Кореи в создании ракетно-ядерных технологий, в том числе разработку аналога российского подводного автономного аппарата «Посейдон». Эксперт отметил особую роль спецслужб КНДР в разработке новых вооружений, оперативно добывающих необходимую информацию и технологии в ведущих западных государствах.

22 сентября Ким Чен Ын заявил о получении Северной Кореей нового секретного оружия.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия.

