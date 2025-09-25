На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Южная Корея утверждает, что у КНДР есть до двух тонн высокообогащенного урана

Сеул: у КНДР есть до двух тонн обогащенного урана для ядерного оружия
true
true
true
close
KCNA/Reuters

У Северной Кореи, предположительное, есть до двух тонн высокообогащенного урана. Об этом заявил министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ен, передает Le Figaro.

«Всего 5–6 килограммов плутония достаточно, чтобы собрать одну ядерную бомбу. Таким образом, запасы в размере 2 тыс. килограммов обогащенного урана могут позволить Пхеньяну создать огромное количество ядерного оружия», — сказал дипломат.

Низкообогащенный (от 3% до 5%) уран используется в качестве топлива для гражданских атомных электростанций. При очень высоком уровне обогащения (90%) он может быть использован для создания атомной бомбы.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». По его словам, страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения.

Также Ким Чен Ын сказал, что КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

Ранее военный эксперт прокомментировал заявление Ким Чен Ына о секретном оружии.

