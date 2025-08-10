На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сапер сообщил о минировании ВСУ тел сослуживцев при отступлении

РИА: солдаты ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных граждан
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские солдаты при отступлении минируют тела погибших сослуживцев и мирных жителей. Об этом сообщил РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Круглый».

По словам военного, зачастую у гранаты выдергивают чеку, а трупом прижимают скобу. При переворачивании тела происходит детонация. Мужчина подчеркнул, что противник не ограничен в выборе средств и не имеет моральных границ. Он отметил, что подобные находки являются самыми тяжелыми с моральной точки зрения и назвал такие действия бесчеловечными.

Сапер добавил, что при отходе украинские боевики создают самодельные взрывные устройства из любых подручных предметов — от консервных банок и пачек сигарет до детских игрушек.

До этого командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Купол» рассказывал, что украинские военные на харьковском направлении используют туши животных для маскировки взрывных устройств. По его словам, внутрь мертвых кошек и зайцев закладывают взрывчатку, датчики движения и магнитные элементы, а затем сбрасывают их на тропы и в заградительные сети. Такие устройства могут срабатывать на военную технику и военнослужащих, а при наличии сенсоров движения — и на гражданских лиц.

Ранее житель ДНР заявил о расправе ВСУ над мирными жителями и животными.

СВО: последние новости
