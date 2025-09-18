На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переодетый в пенсионерку агент Украины, закладывающий бомбу под авто, попал на видео

ФСБ показала, как переодетый в старушку агент Украины минирует авто в Петербурге
true
true
true

ФСБ показала видео задержания агентов Украины, подозреваемых в подготовке теракта против главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные службы безопасности.

На кадрах можно увидеть не только момент задержания преступников, но и как они осуществляли задуманное. В частности, один из подозреваемых переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки подошел к машине главы предприятия. Под автомобиль мужчина заложил взрывное устройство, после чего скрылся с места происшествия. Позже его и еще двух человек задержали. Они дали признательные показания.

По данным ФСБ, в агентурную сеть украинских спецслужб входили трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Тайник был установлен на одном из городских кладбищ, из него исполнитель забрал взрывчатку. По указанию куратора агенты вели наблюдение за целью по месту его жительства.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По информации Telegram-канала Mash, задержанными оказались две девушки и мужчина, переодетый в пенсионерку.

Ранее ФСБ показала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже для Украины.

