В Дании владельцам инфраструктуры могут разрешить сбивать дроны

Правительство Дании намерено внести изменение в законодательство, которое предоставит операторам инфраструктурных объектов право на нейтрализацию беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции королевства Петера Хуммельгора.

По данным агентства, министр юстиции заявил, что появление беспилотников у нескольких датских аэропортов в ночь на четверг может быть частью гибридной атаки, направленной на «распространение страха». Он также отметил, что власти планируют приобрести средства для обнаружения и нейтрализации дронов.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября дроны были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства.

Ранее минобороны Дании не нашло связи РФ с дронами у аэропортов.