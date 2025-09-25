На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский солдат усомнился в способности ВСУ победить Россию

ТАСС: пленный боец ВСУ признал, что Россию невозможно победить
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Россию невозможно победить. Об этом рассказал штурмовик российских войск с позывным «Кама», передает ТАСС.

Мужчина принимал участие в боях за населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. По словам военного Вооруженных сил РФ, ему довелось беседовать с одним из пленных украинских солдат. Тот сообщил, что бойцы ВСУ не хотят участвовать в конфликте, но их заставляют.

«Спрашивал: «Как ты думаешь, вы сможете победить Россию?». Он сказал: «Нет». Я говорю: «А почему?». Он сказал: «Россия — это могучая, великая держава. Бесполезно. Смысла нет»», — отметил «Кама».

22 сентября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

По данным ведомства, бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике шести бригад ВСУ. Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Орехово и Гавриловка в Днепропетровской области, а также у поселка Червоное в Запорожской области.

В ходе сражений формирования ВСУ потеряли до 295 военных, 14 автомобилей и три боевые бронированные машины. Кроме того, ВС РФ вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы украинских войск и три орудия полевой артиллерии.

Ранее российский солдат вступил в рукопашную схватку с пятью бойцами ВСУ в Днепропетровской области.

