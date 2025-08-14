Российский штурмовик разошелся с бойцами ВСУ после рукопашного боя

Российский штурмовик с позывным «Белый», зайдя в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Январского в Днепропетровской области, наткнулся на засаду из пяти человек и был вынужден вступить с ними в бой. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Смотрю, в кустах лежат трое. Отдыхают, что ли. Нет. В засаде сидели. Ну вот я троих ликвидировал. С двумя как бы мы мирно разошлись. Но перед этим рукопашный бой с одним из них был», — поделился деталями боец российской армии.

Он рассказал, что украинцы были разделены на две группы. После ликвидации трех военнослужащих ВСУ еще двое атаковали его со спины. Бойца спасло то, что он раньше занимался спортом и смог одного противника перебросить через себя, уложить на землю и подставить нож к горлу.

«Этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно. И так мы разошлись», — рассказал «Белый».

В результате он пошел в одну сторону, а двое украинцев — в другую.

До этого другой российский боец вступил в рукопашную схватку с солдатом ВСУ во время штурма блиндажа в Донецкой народной республике (ДНР). Военный занимался дзюдо, поэтому смог уложить противника на землю и зажать его коленкой. В это время другие штурмовики зачистили блиндаж и закрепились в нем.

Ранее сообщалось, что российский боец трое суток корректировал огонь по противнику из тыла ВСУ.