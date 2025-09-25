Российский боец спас ЗРК «Бук-М3» от американского Switchblade

Ефрейтор Данил Солькин спас зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» от атаки американского тактического барражирующего боеприпаса Switchblade 600. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации агентства, Солькин передал данные о направлении движения Switchblade своим сослуживцам.

«Гвардии ефрейтор Данил Солькин выполнял в составе зенитного ракетного расчета боевую задачу по прикрытию объектов от ракетных атак противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что ефрейтор Солькин заметил американский дрон Switchblade 600, когда двигался к огневой позиции. «Быстро и хладнокровно» он укрыл пуско-заряжающую установку ракетного комплекса «Бук-М3».

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что военнослужащие ВСУ впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область. Беспилотник был замечен над Рыльским районом региона, после чего его сбили с помощью обычного ружья.

Ранее Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны.