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Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны

Медведев: ход военной операции показал смену канонов современной войны

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Ход спецоперации продемонстрировал, что появление новых видов вооружений изменило каноны, тактику и стратегию войны. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась», — сказал он.

Политик отметил, что, прежде всего, это касается беспилотников. Однако, по словам Медведева, то же самое в полной мере применимо и к другой технике, в том числе к самолетам, танкам, ракетам и другому оружию.

Также Медведев заявил, что использование Украиной западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России переходит все возможные красные линии.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Путин заявлял, что военные объекты РФ в Брянской и Курской областях были атакованы ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Ранее в ВСУ заявили о начале разработки собственных управляемых бомб.

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