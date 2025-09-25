На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные за ночь уничтожили 55 беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 55 дронов над югом РФ и акваторией двух морей
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября сбили 55 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Это произошло в период с 23:00 23 сентября до 7:00 (мск) 25 сентября.

45 дронов уничтожено над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В общей сложности в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны атаковали Аксайский, Красносулинский и Октябрьский сельские районы региона.

В Сочи два рейса «ушли» на запасные аэродромы на фоне атаки БПЛА.

В Минобороны РФ также сообщали, что в период с 18:00 до 23:00 (мск) 24 сентября силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в Крыму и над Черным морем.

Ранее в Новороссийске украинские дроны повредили офис КТК.

Атаки БПЛА на Россию
