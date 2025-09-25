На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи два рейса «ушли» на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку рейсов
Shutterstock

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов лайнеров. Аэропорт приостанавливал движение самолетов на два часа. Сотрудники воздушной гавани, авиадиспетчеры и экипажи лайнеров приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Кореняко отметил, что во время действия ограничений в аэропорту Сочи два самолета совершили посадку на запасных аэродромах.

До этого в Белореченском районе Краснодарского края прогремели взрывы. Местные жители рассказали, что начиная с 2:30 слышали пять-шесть взрывов. Кроме того, в небе над окраиной одного из населенных пунктов они видели яркие вспышки.

Ранее аэропорт в Дании закрыли из-за «беспилотников в небе».

