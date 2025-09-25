БПЛА атаковали три района Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили ночную воздушную атаку БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что дроны атаковали Аксайский, Красносулинский и Октябрьский сельские районы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого в Белореченском районе Краснодарского края прогремели взрывы. Местные жители рассказали, что начиная с 2:30 слышали пять-шесть взрывов. Они также видели в небе над окраиной одного из населенных пунктов яркие вспышки.

А в Сочи аэропорт приостанавливал движение самолетов на два часа. Во время действия ограничений два лайнера совершили посадку на запасных аэродромах. Сотрудники воздушной гавани, авиадиспетчеры и экипажи самолетов приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Ранее аэропорт в Дании закрыли из-за «беспилотников в небе».